Перегудко Григорий Абрамов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Перегудко Григорий Абрамов
- Звание/должность
- квартирмейстер
- Место службы
- эскадр.броненосец "Ретвизан"
- Причина выбытия и награждения
- пропал без вести 26/02/1904
- География
- Черниговская, Мглинский,Поченская вол.дер.Витовки
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