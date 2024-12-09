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Перегудко Григорий Абрамов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Перегудко Григорий Абрамов
Звание/должность
квартирмейстер
Место службы
эскадр.броненосец "Ретвизан"
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 26/02/1904
География
Черниговская, Мглинский,Поченская вол.дер.Витовки

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