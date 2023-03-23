Переводчиков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереводчиков Степан

Переводчиков Степан

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Переводчиков Степан
Звание/должность
казак
Место службы
2-й аргунский полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 18/08/1904 в бою у д.Уйян-ин
География
Забайкальская область, Нерчинский 2-й военн.отдел.,Калгинская станица

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.