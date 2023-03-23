Переводчиков Михаил Борисов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Переводчиков Михаил Борисов
- Звание/должность
- строевой квартирмейстер
- Место службы
- крейсер 1-го ранга "Громобой"
- Причина выбытия и награждения
- умер от ран или убит 1904
- География
- Самарская, Николаевский,Березовой Луки село и вол.
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