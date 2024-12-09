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Пеньков Егор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пеньков Егор
Звание/должность
старший фейерверкер
Место службы
1-й сибирский артиллерийский дивизион
Причина выбытия и награждения
убит 01/06/1904 на Долинском перевале
География
Тобольская, Курганский,Башкирская вол.,д.Воскресенская

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