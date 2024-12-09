Пасенюк Никандр Илларионов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пасенюк Никандр Илларионов
- Звание/должность
- гальванер
- Место службы
- броненосец "Цесаревич"
- Причина выбытия и награждения
- убит 28/07/1904
- География
- Минская, Пинский,Пинковичская вол.,д.Вышевич
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