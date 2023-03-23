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Парышах Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Парышах Николай
Звание/должность
казак
Место службы
2-й аргунский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 09/05/1904 в разъезде
География
Забайкальская область, 2-е воен.отд.Быркинской ст.

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