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Пархоменко Фёдор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пархоменко Фёдор
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
11-й пехотный сибирский семипалатинский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 20/08/1904 в бою у гор.Ляоян
География
Томская

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