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Пархоменко Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пархоменко Николай
Звание/должность
кочегар 2-й ст.
Место службы
броненосец "Петропавловск"
Причина выбытия и награждения
спасшийся при гибели броненосца

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