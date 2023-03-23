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Парфенов Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Парфенов Иван
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
86-й пехотный вильманстрандский полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях с 01 по 05/10/1904
География
Новгородская, Старорусский,Медниковская вол.

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