Панов Павел
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Панов Павел
- Звание/должность
- старший унтер-офицер
- Место службы
- 86-й пехотный вильманстрандский полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен в боях с 01 по 05/10/1904
- География
- Новгородская, Устюженская ,Бело-Крестская вол.
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