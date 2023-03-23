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Панкратов Леонтий Тимофеев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Панкратов Леонтий Тимофеев
Звание/должность
кочегар 1 ст.
Место службы
крейсер "Аскольд"
Причина выбытия и награждения
убит в бою 28/07/1904
География
Самарская, Бузулукский,Погроменская вол.

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