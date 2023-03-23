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Пальянов Лазарь

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пальянов Лазарь
Звание/должность
стрелок
Место службы
1-й восточно-сибирский стрелковый Его Величества полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях с 29-30/05/1904 при станции Вафандян и 1-2/06/1904 при Вафангоу
География
Тобольская, Тобольский,Ашлыкская вол.,д.Ново-Панина

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