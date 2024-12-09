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Остапенко Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Остапенко Павел
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
3-я восточно-сиб.стрелковая дивизия,пулемётная рота
Причина выбытия и награждения
убит в боях 17 и 18/04/1904 под Тюренченом
География
Полтавская, Прилукский,Березовская вол.,хут.Березовка

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