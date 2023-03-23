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Орлянский Тимофей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Орлянский Тимофей
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 10/07/1904 в бою у д.Ченненцен
География
Приморская область, Гродекский ст.окр.,п.Духовский

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.06.1874
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

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