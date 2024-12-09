Огнев Илья
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Огнев Илья
- Звание/должность
- младший унтер-офицер
- Место службы
- 3-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- контужен 11-12/07/1904 в бою при Дашичао
- География
- Томская, Барнаульский,Николаевская вол.,с.Егорьевское
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