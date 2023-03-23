Оборенко Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОборенко Даниил

Оборенко Даниил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Оборенко Даниил
Звание/должность
стрелок
Место службы
10-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 21/07/1904 в бою за дер.Хоян
География
Енисейская, Красноярский,Еловская вол.,д.Силина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.