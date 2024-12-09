Новоселов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Дмитрий

Новоселов Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Новоселов Дмитрий
Звание/должность
драгун
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
умер от раны 19/06/1904 при наступлении на гор.Сеньючен
География
Тобольская, Туринский,Жуковская вол.,д.Дубровина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.