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Новоселов Даниил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Новоселов Даниил
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
3-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен 11-12/07/1904 при Дашичао
География
Вятская, Уржумский,Куежурская вол.,д.Янки-Захаря

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