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Новиков Василий Николаев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Новиков Василий Николаев
Звание/должность
маш.квар.2-й ст.
Место службы
миноносец "Стерегущий"
Причина выбытия и награждения
плен,погиб с.г. газеты 18-1904
География
Томская, Томский

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