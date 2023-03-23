Никитин Сергей Фёдоров
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Никитин Сергей Фёдоров
- Звание/должность
- минный машинист
- Место службы
- броненосец "Ретвизан"
- Причина выбытия и награждения
- убит или умер от ран(списки от 15-16/02/1904)
- География
- Тверская, Тверской
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