Никитин Алексей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Никитин Алексей
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- 3-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- остался на поле сражения 01-02/06/1904 в бою при Вафангоу
- География
- Томская, Мариинский,Алчедатская вол.,с.Ивановка
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