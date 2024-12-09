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Нечайник Афанасий Григорьевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Нечайник Афанасий Григорьевич
Звание/должность
рядовой стражи
Место службы
заамурского округа отдельный корпус пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
контужен 12/07/1904
География
Бессарабская, Измаильский,гор.Измаил

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