Непогодин Григорий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Непогодин Григорий
- Звание/должность
- канонир
- Место службы
- 2-я дивизия 35-й артиллерийской бригады
- Причина выбытия и награждения
- ранен 2/06/1904 в бою при Вафангоу
- География
- Оренбургская, Челябинский,Корочжская вол.,д.Кордокалово
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