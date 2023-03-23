Накупа Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Накупа Иван
- Звание/должность
- ефрейтор 10-й сотни
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,17/04/1904 в стычке у дер.Во-вам-по ,в 10-ти верстах от ст.Вакзятун в рукопашном бою с хунхузами показал пример храбрости и мужества
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