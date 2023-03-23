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Нагибин Степан

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Нагибин Степан
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 1-й бригады
Причина выбытия и награждения
убит 11/05/1904
География
Нижегородская, Новоузенск город

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