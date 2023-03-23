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Мышкой Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мышкой Яков
Звание/должность
рядовой
Место службы
2-й заамурский железнодорожн.батальон
Причина выбытия и награждения
умер 14/02/1904 ,ранение правой ноги,ст.Телин,китайско-вост.ж.д.
География
Бессарабская, мещанин гор.Сорок

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