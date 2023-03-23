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Муромцев Максим

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Муромцев Максим
Звание/должность
драгун
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
убит 22/06/1904 в стоянке у дер.Даос.
География
Тобольская, Тарский,Самохваловская вол.,д.Курцева

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