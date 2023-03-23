Муромцев Максим
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Муромцев Максим
- Звание/должность
- драгун
- Место службы
- приморский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 22/06/1904 в стоянке у дер.Даос.
- География
- Тобольская, Тарский,Самохваловская вол.,д.Курцева
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