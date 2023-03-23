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Мулярчик Симон

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мулярчик Симон
Звание/должность
рядовой
Место службы
140-й пехотный зарайский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 14/06/1904 в бою у д.Сяхотан
География
Радомская, Илжецкий,гм.Мехов,д.Осухов

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