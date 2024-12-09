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Мордальев Егор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мордальев Егор
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
18-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 18/07/1904 в бою у гор.Симучена
География
Нижегородская, Балахнинский,Никольско-Погост.вол.д.Мокеихи

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