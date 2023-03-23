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Молчанов Я.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Молчанов Я.
Звание/должность
казак
Место службы
11-й оренбургский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.

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