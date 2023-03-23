Моисеев Евсей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Моисеев Евсей
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 21-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен в ногу 09/06/1904 у д.Вандзяпудзы
- География
- Иркутская, Балаганский,Осиновская вол. и село
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