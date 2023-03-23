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Михайлов Дмиттрий Михайлов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Михайлов Дмиттрий Михайлов
Звание/должность
гальванер
Место службы
транспорт "Енисей "
Причина выбытия и награждения
погиб 29/01/1904
География
Тверская, Бежецкий

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