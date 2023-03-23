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Мирхайдаров Ахметсафи

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мирхайдаров Ахметсафи
Звание/должность
Азнакаевская вол.
Место службы
1-й восточно-сибирский стрелковый Ея Величества полк
Причина выбытия и награждения
контужен в ночь с 29-30/05/1904 при Вафандян
География
Самарская, Бугульминский,Азнакаевская вол.,д.Сонеева

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