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Мидаль Давид

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мидаль Давид
Звание/должность
рядовой
Место службы
139-й пехотный моршанский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Седлецкая, Раднинский,гм.Желизна,д.Комаровка

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