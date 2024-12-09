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Мецгер Давид

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Мецгер Давид
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
140-й пехотный зарайский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 2/06/1904 в бою при Вафангоу
География
Оренбургская, Троицкий,гор.Троицк

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