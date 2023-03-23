Мерник Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Мерник Иван
- Звание/должность
- стрелок
- Место службы
- 10-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 22/06/1904 в бою за д.Хояном
- География
- Келецкая, Келецкий,Сухедневская вол.,д.Осна
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