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Медзведский Иосиф Степанович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Медзведский Иосиф Степанович
Звание/должность
рядовой 21-й роты 4-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
контужен 28/02/1904
География
Виленская, Трокский,Новоселовская вол.

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