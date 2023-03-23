Машонский Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Машонский Петр
- Звание/должность
- казак 2-го военного отдела
- Место службы
- 5-й сибирский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 25/06/1904 у р.Нантахэ
- География
- Акмолинская область, Омская ст. и пос.
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