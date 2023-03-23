Машковцев Алексей Роменов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашковцев Алексей Роменов

Машковцев Алексей Роменов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Машковцев Алексей Роменов
Звание/должность
машинист
Место службы
портовое судно "Силач"
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 26/02/1904
География
Вятская, Уржумский,Косопоновская волость и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.