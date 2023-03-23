Махнев Никифор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Махнев Никифор
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- 4-й сибирский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 03/06/1904 у д.Юдзятунь
- География
- Акмолинская область, Кокчетавский,Пресногорьковская ст.Сибирского посада
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