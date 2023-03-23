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Масолитин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Масолитин Иван
Звание/должность
рядовой
Место службы
139-й пехотный моршанский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в бою при Вафангоу
География
Харьковская, Богодуховский,Войновская вол.,Пушкарнское общество

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