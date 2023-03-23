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Маслов Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Маслов Николай
Звание/должность
рядовой
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 14/06/1904
География
Пермская, Верхотурский,Верхне-Салдинская вол.

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