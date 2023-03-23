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Маруев Никифор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Маруев Никифор
Звание/должность
стрелок
Место службы
35-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 25/07/1904 в бою у дер.Кучиндзы
География
Курская, Дмитриевский,Селинская вол.,д.Свидосево

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