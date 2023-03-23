Мартынов Федор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Мартынов Федор
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- приморский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- умер от раны 23/06/1904 в стычке у д.Баосячжай
- География
- Тамбовская, Тамбовский,Богород.-Араповская вол.,д.Ахтырка
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