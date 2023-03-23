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Макеев Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Макеев Иван
Звание/должность
канонир 1-й батареи
Место службы
6-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
Причина выбытия и награждения
ранен 14/06/1904 на перевалах Гоандзяпудзы и Далинском
География
Иркутская, Иркутский,Хомутовская вол.,с.Поздняковское

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