Макеев Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Макеев Иван
- Звание/должность
- канонир 1-й батареи
- Место службы
- 6-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
- Причина выбытия и награждения
- ранен 14/06/1904 на перевалах Гоандзяпудзы и Далинском
- География
- Иркутская, Иркутский,Хомутовская вол.,с.Поздняковское
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