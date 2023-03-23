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Макаров Родион Афанасьев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Макаров Родион Афанасьев
Звание/должность
марсовый
Место службы
крейсер 1-го ранга "Громобой"
Причина выбытия и награждения
умер от ран или убит 1904
География
Костромская, Макарьевский,Зарецкая вол.,д.Илебкина

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