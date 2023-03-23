Макаров Виктор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Макаров Виктор
- Звание/должность
- Дуванская вол.
- Место службы
- 6-й енисейский сибирский пехотный полк
- Причина выбытия и награждения
- остался на поле сражения 14/06/1904 на Далинском перевале
- География
- Уфимская, Златоустовский,Дуванская вол.
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