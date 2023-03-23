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Макаров Виктор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Макаров Виктор
Звание/должность
Дуванская вол.
Место службы
6-й енисейский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 14/06/1904 на Далинском перевале
География
Уфимская, Златоустовский,Дуванская вол.

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