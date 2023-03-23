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Ляшко Григорий Андреевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ляшко Григорий Андреевич
Звание/должность
штабс-капитан
Место службы
11-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 25/05/1904 в перестрелке на главной Лябянской дороге

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