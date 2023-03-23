Ляпин Семён
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ляпин Семён
- Звание/должность
- вахмистр 3-й бригады
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,29/02/1904 при стычке с хунхузами возле ст.Удими под градом пуль умело руководил цепью
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