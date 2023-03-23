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Лысенко Михаил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лысенко Михаил
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
11-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. при отступлении с позиции собирал людей и личным примером храбрости ободрял нижних чинов

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